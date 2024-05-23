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15:08 23.05.2024

Зеленський нагородив морських піхотинців з нагоди професійного свята

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Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовослужбовцям морської піхоти з нагоди їхнього професійного свята.

"Морська піхота є незмінною складовою Військово-Морських сил і Сил оборони. Підрозділи нашої морської піхоти вже відчутно вплинули на перебіг війни. І ваш вплив саме такий, який необхідний нашій державі та народу, нашій незалежності", - заявив президент під час церемонії нагородження.

Як він зазначив, "морська піхота України завжди хоробра, завжди сильніша, ніж ворог, і завжди вірна Україні".

"Дякую кожному матросу, кожному сержанту, кожному офіцеру наших підрозділів! Ви відзначились у боях з перших днів війни та брали участь у кожній із дійсно стратегічних битв на наших південних та східних рубежах. Це захист острова Зміїний, Одеського та Миколаївського регіонів, важка бойова робота на Херсонщині, яка багато в чому визначає долю цієї війни, оборонні операції на Донеччині та Луганщині", - сказав Зеленський.

Водночас, за словами президента, "морська піхота має надзвичайно жорсткий бойовий шлях, і, на жаль, є втрати, болючі втрати в цій війні".

Пам'ять загиблих піхотинців глава держави та присутні військовослужбовці вшанували хвилиною мовчання.

Теги: #морська_піхота #нагороди

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