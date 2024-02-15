Події

17:36 15.02.2024

Норвегія розпочне навесні підготовку українських морських піхотинців

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Норвегія розпочне навесні підготовку українських морських піхотинців

Навесні 2024 року норвезькі солдати розпочнуть підготовку українських морських піхотинців, що спеціалізуються на проведенні операцій з малими човнами, навчання триватиме щонайменше рік, повідомили в уряді Норвегії.

Крім того, Норвегія пожертвує гумові човни й обладнання на суму близько 60 млн норвезьких крон.

У повідомленні зазначено, що навчання є першим кроком у роботі морської коаліції, яку Норвегія координує з Великою Британією. Воно розпочнеться в Нідерландах у співпраці із союзними країнами.

В уряді зазначили, що мета коаліції - розвивати роботу, яку союзники й партнери роблять для підтримки України, як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Зокрема, Велика Британія, Норвегія й інші країни хочуть допомогти Україні створити постійний морський потенціал.

"Це довгостроковий проєкт, і підтримка потребуватиме великої роботи на багато років уперед", - зазначив міністр оборони Бйорн Арільд Грам. 

Теги: #навчання #норвегія #морська_піхота

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