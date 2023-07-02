Події

11:48 02.07.2023

Українські морпіхи за минулу добу знищили міномет і два сховища боєприпасів - командування

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Українські морпіхи за минулу добу знищили міномет і два сховища боєприпасів - командування

Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання з відбиття повномасштабної збройної агресії РФ, повідомляє пресслужба командування у Facebook.

"Минулої доби, 1 липня, морські піхотинці з 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського знищили 7 російських військових, міномет, вантажівку та сховище з боєприпасами", - зазначено в повідомленні.

Крім того, артилеристи з 406 оабр ім. генерал-хорунжого Олексія Алмазова завдавали вогневе ураження по загарбниках. В результаті чого було знищено 3 загарбників та сховище з боєприпасами.

"Остаточні втрати ворога уточнюються", - зазначають у командуванні.

 

Теги: #зсу #морська_піхота

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