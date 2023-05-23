Події

13:25 23.05.2023

Україна створює Корпус морської піхоти - Зеленський

1 хв читати
Україна створює Корпус морської піхоти - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 23 травня, оголосив рішення про створення в українських Збройних силах Корпусу морської піхоти.

"Сьогодні маю честь оголосити, що ухвалено рішення значно збільшити потенціал української морської піхоти – створити Корпус морської піхоти. Держава робитиме все для розвитку важливого, міцного роду військ. Для оснащення нашої піхоти сучасною зброєю, технікою та для створення нових бригад морської піхоти України", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

 

Теги: #морська_піхота

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:49 23.05.2023
Зеленський зустрівся з українськими морпіхами на передовій

Зеленський зустрівся з українськими морпіхами на передовій

10:37 23.05.2023
Залужний привітав українських морпіхів із професійним святом

Залужний привітав українських морпіхів із професійним святом

13:05 23.05.2020
Зеленський: українські морські піхотинці продемонстрували мужність і відвагу у протистоянні з російським агресором

Зеленський: українські морські піхотинці продемонстрували мужність і відвагу у протистоянні з російським агресором

07:43 28.02.2020
Американські військові інструктори візьмуть участь у тренуваннях морської піхоти ВМС ЗСУ

Американські військові інструктори візьмуть участь у тренуваннях морської піхоти ВМС ЗСУ

18:25 29.08.2019
Підрозділи морської піхоти в зоні ООС провели навчання з бойовою стрільбою

Підрозділи морської піхоти в зоні ООС провели навчання з бойовою стрільбою

16:25 23.05.2018
Комплекси Javelin стануть додатковим чинником стримування російської агресії – Порошенко

Комплекси Javelin стануть додатковим чинником стримування російської агресії – Порошенко

14:39 23.05.2018
День морської піхоти України відтепер святкуватиметься на державному рівні 23 травня

День морської піхоти України відтепер святкуватиметься на державному рівні 23 травня

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Склад Комітету Шевченківської премії буде оновлено майже на 100% - Нищук

СБУ викрила волинську компанію, яка постачала в РФ комплектуючі для виробництва підводних човнів

У Києві та області з 23 по 25 травня відбудуться військові навчання, буде переміщення особового складу та рух важкої техніки

Зеленський зустрівся з українськими морпіхами на передовій

Залужний привітав українських морпіхів із професійним святом

ОСТАННЄ

Навчання українських льотчиків на F-16 поки що не розпочалося - Ігнат

Верховний Суд 26 травня обере нового голову суду

Нищук: Я робитиму все, щоб Шевченківська премія не мала політичного забарвлення

СБУ повідомила про підозру колишньому соратнику Януковича, який став "сенатором РФ у Запорізькій області"

Склад Комітету Шевченківської премії буде оновлено майже на 100% - Нищук

В Україні найближчими днями очікуються короткочасні дощі, місцями грози, температура 13-18°, на півдні до 28° - Укргідрометцентр

СБУ викрила волинську компанію, яка постачала в РФ комплектуючі для виробництва підводних човнів

Кілька країн ЄС уже навчають українських льотчиків пілотування F-16 - Боррель

У Львові поліція викрила злочинну організацію, учасники якої привласнили близько 6 млн грн за допомогою фішингу

У Києві та області з 23 по 25 травня відбудуться військові навчання, буде переміщення особового складу та рух важкої техніки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА