Україна створює Корпус морської піхоти - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 23 травня, оголосив рішення про створення в українських Збройних силах Корпусу морської піхоти.

"Сьогодні маю честь оголосити, що ухвалено рішення значно збільшити потенціал української морської піхоти – створити Корпус морської піхоти. Держава робитиме все для розвитку важливого, міцного роду військ. Для оснащення нашої піхоти сучасною зброєю, технікою та для створення нових бригад морської піхоти України", - написав Зеленський у телеграм-каналі.