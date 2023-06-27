Зеленський проговорив на оперативних нарадах створення корпусу морської піхоти

Президент України Володимир Зеленський у ході робочої поїздки на фронт у понеділок обговорив створення корпусу морської піхоти.

"Кілька оперативних рішень ще раз проговорили створення корпусу морської піхоти. Всі деталі чіткі, цілком зрозумілі. Організація, тренування, постачання морського піхоти й всі елементи нашої сили оборони зміцнюємо", - сказав він у відеозверненні в ніч з понеділка на вівторок.

"Сьогодні в усіх напрямках у наших воїнів було просування вперед. Це щасливий день. Я побажав хлопцям більше таких днів", - сказав він.

"Насичений день, багато емоцій. Мушу нагородити наших воїнів, подякувати особисто. Потиснути руку, дякую за всі ваші слова, підтримки, дякую за обійми, дуже теплі сьогодні. І дякую за ваші шеврони, дуже почесно для мене", - сказав також Зеленський .

Зеленський зазначив "учорашні переговори з партнерами, зокрема з президентом Байденом, насамперед про постачання зброї. І сьогодні, де саме ця зброя дасть більше сил, більше захисту життя українців. І наблизить нашу перемогу – це головне".