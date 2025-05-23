Українська морська піхота бʼється завжди там, де справді найскладніше – Зеленький

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Президент України Володимир Зеленський привітав українських морських піхотинців з професійним святом.

"Українська морська піхота бʼється завжди там, де справді найскладніше. Бої на Донеччині, і особливо захист Покровського напрямку, наша Курська операція, бої на півдні України, захист Маріуполя, захист Херсонщини – усюди морська піхота відзначається максимальною сміливістю та знищує окупанта саме так, як потрібно… Пишаємося вами і дякуємо вам, дякуємо всім нашим воїнам за те, що Україна – є", - написав Зеленський в Телеграм у п'ятницю.