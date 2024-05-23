Джонсон про удари американською зброєю по РФ: Треба дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон не вважає, що Сполучені Штати мають докладно контролювати, як Україна використовує надану їй від США допомогу, зокрема це стосується й ударів по військових цілях у РФ.

На запитання журналістки, як ставиться Джонсон до опублікованого комітетом розвідки США звернення до адміністрації заклику дозволити Україні використати зброю США проти військових цілей на території Росії, він заявив, що українцям треба дозволити вести війну так, як вони вважають за потрібне.

"Я вважаю, треба дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне. Вони повинні мати можливість дати відсіч. Я вважаю, що ми намагаємося контролювати зусилля на мікрорівні, що не є хорошою політикою для нас", - відповів Джонсон.