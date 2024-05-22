Події

13:22 22.05.2024

Рада відхилила законопроєкт про штрафи за порушення комендантської години

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Рада відхилила законопроєкт про штрафи за порушення комендантської години

Верховна Рада відхилила законопроєкт про штрафи за порушення комендантської години.

"Рада провалила в повторному другому читанні №10195 - адміністративна відповідальність за порушення громадянами комендантської години", - повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у середу в телеграмі.

За його словами, законопроєкт на пленарному засіданні Верховної Ради підтримали лише 190 народних депутатів (для позитивного ухвалення рішення необхідно мінімум 226 голосів "за" - ІФ-У).

"І повернення теж провалили (216). Закон вважається відхиленим повністю", - зазначив нардеп.

Теги: #штрафи #відбій #комендантська_година

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