Події

11:39 22.05.2024

В Україні в четвер місцями пройдуть короткочасні дощі, можливі грози, вдень 23-28°

1 хв читати
В Україні в четвер місцями пройдуть короткочасні дощі, можливі грози, вдень 23-28°

У четвер, 23 травня, на Закарпатті, Прикарпатті, вдень подекуди і в північних, Полтавській та Харківській областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°, на Закарпатті та в Карпатах 18-23°.

У Києві в четвер буде без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії Бориса Срезневського, у Києві 23 травня найвища температура вдень була 32,2° у 2007 р., найнижча вночі 0,9° у 1904 р.

У п'ятницю, 24 травня, синоптики прогнозують здебільшого суху погоду, лише вдень у західних областях, на Житомирщині, Вінниччині, Кіровоградщині, Одещині та Миколаївщині місцями можливі короткочасні дощі, грози.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с, удень у Криму та Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°; вдень 21-26°, у західних областях та південній частині до 29°.

У столиці України в п'ятницю - без опадів, вітер східний, 5-10 м/с, температура вночі 14-16°, вдень 23-25°.

Теги: #прогноз #погода

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:09 20.05.2024
Найближчі дні в Україні будуть теплими, в деяких областях пройдуть невеликі дощі

Найближчі дні в Україні будуть теплими, в деяких областях пройдуть невеликі дощі

12:50 19.05.2024
Найближчими днями в Україні тепло, вдень до 21-26°

Найближчими днями в Україні тепло, вдень до 21-26°

11:51 17.05.2024
Вихідні в Україні будуть теплими, на заході країни та на Лівобережжі короткочасні дощі й грози

Вихідні в Україні будуть теплими, на заході країни та на Лівобережжі короткочасні дощі й грози

15:03 16.05.2024
Потрібно готуватися до обмежень електроенергії практично на все літо - радник прем'єра

Потрібно готуватися до обмежень електроенергії практично на все літо - радник прем'єра

12:29 16.05.2024
В Україні до вихідних потеплішає, місцями пройдуть невеликі дощі

В Україні до вихідних потеплішає, місцями пройдуть невеликі дощі

12:03 15.05.2024
В Україні в четвер буде прохолодно, у п'ятницю розпочнеться потепління, місцями короткочасні дощі

В Україні в четвер буде прохолодно, у п'ятницю розпочнеться потепління, місцями короткочасні дощі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

80% учнів в Україні мають постійний доступ до освітнього процесу в умовах війни - дослідження

Морські дрони СБУ Sea Baby оснастили системами "Град", що підвищило їх ефективність, - джерело

ЗС України за добу ліквідували 1300 окупантів - Генштаб ЗСУ

Силами ППО вночі знищено всі 24 ударних БПЛА, які атакували Україну

Суми залишилися без електропостачання

ОСТАННЄ

Ribas Hotels Group узяв в керування молдовський готель

У Києві завершено весь комплекс робіт із реконструкції Дегтярівського шляхопроводу - Кличко

Швеція створить трирічну програму військової підтримки України на EUR6,5 млрд

За рік погіршився психоемоційний стан учнів і знизилася мотивація до навчання - дослідження

80% учнів в Україні мають постійний доступ до освітнього процесу в умовах війни - дослідження

Від початку доби на лінії фронту відбулося 46 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

Рада створила ТСК щодо використання коштів держбюджету на фортифікації та БПЛА

Уночі були атаковані енергооб'єкти на Сумщині, знеструмлена шахта в Донецькій - Міненерго

Росіяни обстріляли Торецьк, є загиблий - ОВА

Морські дрони СБУ Sea Baby оснастили системами "Град", що підвищило їх ефективність, - джерело

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА