Найближчі дні в Україні будуть теплими, в деяких областях пройдуть невеликі дощі

Невеликі короткочасні дощі та грози місцями очікуються в західних, а вдень - і в північно-східних областях у вівторок, 21 травня, на решті території без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 22-27°.

У Києві 21 травня без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень близько 25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві від початку метеорологічних спостережень 21 травня найвищу температуру було зафіксовано на позначці 32,0° у 2007 р., найнижчу - на позначці 0 у 1917 р.

У середу, 22 травня, в Україні без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті короткочасні дощі, грози. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 23-28°, у Карпатському регіоні та на узбережжі морів 19-24°.

У Києві 22 травня без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.