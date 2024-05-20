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07:45 20.05.2024

Президент і міністр закордонних справ Ірану загинули в авіакатастрофі

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Президент і міністр закордонних справ Ірану загинули в авіакатастрофі

Президент Ірану Ібрагім Раїсі 19 травня загинув у катастрофі вертольота на кордоні з Азербайджаном, повідомляє іранське агентство Mehr (Mehr News Agency).

Повідомляють, що разом із президентом Ірану в авіакатастрофі загинув і глава МЗС Хосейн Амір Абдоллахіан, який супроводжував Раїсі в поїздці.

Крім них, у вертольоті перебували губернатор провінції Східний Азербайджан Ірану Малек Рахматі, представник Лідера Ісламської революції в провінції Східний Азербайджан аятола Мохаммад Алі Але-Хашем і кілька інших неназваних осіб. Усі вони загинули.

Раніше Mehr повідомляло, що з президентом Ірану все гаразд і він їде автомобілем у складі кортежу до Тебріза. Однак пізніше видалило цю інформацію.

Як повідомлялося, в Інституті вивчення війни (ISW) припустили, що можлива загибель президента Ірану Ібрагіма Раїсі може мати серйозні наслідки для країни, проте не дестабілізує її так, як могла б смерть верховного головнокомандувача.

 

 

 

Теги: #авіакатастрофа #іран #чиновники

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