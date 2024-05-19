Генштаб ЗСУ: до середини дня армія РФ активізувалася на Сіверському та Харківському напрямках, на Покровському - зберігає високу інтенсивність атак

Напружені бойові дії тривають майже на всій лінії фронту, найбільша активність російських військ фіксується на Сіверському та Покровському напрямках, противник активізувався на Харківському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України ситуацію станом на 13:30 неділі.

"Інтенсивні бойові дії тривають майже по всій лінії фронту, найбільша активність окупантів станом на зараз спостерігається на Сіверському та Покровському напрямках. Сили оборони дають відсіч. Протягом поточної доби кількість бойових зіткнень збільшилася до 78", - йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

Зазначається, що на Харківському напрямку окупанти дещо активізувалися - тут нині відбулося сім бойових зіткнень. Ситуація динамічна, противник намагається потіснити підрозділи Сил оборони поблизу Вовчанська, Стариці, Липців.

На Куп'янському напрямку українські воїни відбили чотири атаки, ще дві - тривають. Бої мали місце біля Синьківки, Іванівки, Берестового та Стельмахівки.

Зазначається, що на Харківському напрямку окупанти дещо активізувалися - тут нині відбулося сім бойових зіткнень. Ситуація динамічна, противник намагається потіснити підрозділи Сил оборони поблизу Вовчанська, Стариці, Липців.

На Куп'янському напрямку українські воїни відбили чотири атаки, ще дві - тривають. Бої мали місце біля Синьківки, Іванівки, Берестового та Стельмахівки.

Від початку доби російські війська значно активізувалися на Сіверському напрямку. "Ворог намагається прорвати нашу оборону в районах Білогорівки, Верхньокам'янського та Роздолівки. Загалом тут уже відбулося 20 бойових зіткнень", - зазначено в повідомленні Генштабу.

На Краматорському напрямку противник провів дев'ять атак, зокрема, неподалік Василівки, Калинівки, Кліщіївки та Іванівського. Три бойових зіткнення ще тривають. Зазначається, що ворожа авіація працювала біля Нью-Йорка, Північного, Дачного та Дружби.

"На Покровському напрямку противник не зменшує інтенсивності атак. Активно діє авіація російських окупантів - завдано ударів у районах Вовчого, Тимофіївки, Євгенівки та Сокола. Застосовано п'ять КАБів. Загалом на цьому напрямку відбулося вже 19 атак. Десять із них ще тривають", - інформує Генштаб.

Повідомляється, що на Курахівському напрямку зараз теж бої. Від початку доби поблизу Георгіївки, Парасковіївки та Новомихайлівки відбулося п'ять протистоянь. Три з них ще тривають. На Времівському напрямку загарбники чотири рази намагалися безуспішно штурмувати наші позиції біля Старомайорського. На Оріхівському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку ворог тричі атакував українських захисників поблизу Кринок, успіху не мав.

"На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала. Підрозділи Сил оборони мужньо тримають ворожий натиск по всій лінії фронту", - наголошує Генштаб.