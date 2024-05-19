Життю прем'єра Словаччини нічого не загрожує - віцепрем'єр

Небезпека для життя прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, на якого було скоєно замах, минула, повідомив у неділю віце-прем'єр і міністр оборони країни Роберт Калиняк.

"Нам усім стало трохи спокійніше. Прогнози дедалі більш позитивні. Його життю нічого не загрожує", - наводить його слова словацьке телебачення.

"Найгірше, чого ми побоювалися, минуло. Лікарі за підсумками консиліуму, який відбувся вранці в неділю, дійшли висновку, що небезпеки для життя пацієнта немає, однак йому потрібен тривалий час і відпочинок для того, щоб відновитися", - повідомили зі свого боку лікарі, які лікують Фіцо.

Поки що лікування Фіцо продовжать у лікарні імені Рузвельта в місті Банська-Бистриця, переводити його в іншу клініку поки що не планується.

15 травня в місті Гандлова 71-річний чоловік зробив у Фіцо п'ять пострілів, чотири кулі влучили у прем'єра. У ніч на 16 травня йому зробили першу операцію, а 17 травня - ще одну.