Інтерфакс-Україна
Події
18:54 05.09.2025

Фіцо заперечив, що обговорював з Путіним у Китаї енергетичну блокаду України

Фото: https://www.facebook.com/robertficosk/

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заперечив, що обговорював енергетичну блокаду України з Путіним під час саміту в Китаї.

"Інформація, яку ви отримали, що мало говоритися про якусь енергетичну блокаду України, абсолютно неправдива. І це абсолютно не було предметом перемовин з Володимиром Путіним", - сказав він під час сумісної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським в Ужгороді у п’ятницю.

Фіцо наголосив, що головною метою його візиту до Китаю було вшанування 36 млн жертв, що понесла країна у Другої світової війни та від японської агресії 1931-1945 рр.

Також Він повідомив, що обговорював з Путіним "білатеральну двосторонню співпрацю".

"В цьому між нами можуть бути різні точки зору. Але ми віримо, що війна закінчиться і дуже швидко закінчиться. І що стандартизуються відносини з Російською Федерацією. Ми просто наперед хочемо говорити про можливості і завдання, які постануть перед нами", - сказав словацький прем’єр-міністр.

Він зазначив, що Україна і Словаччина мають "діаметрально відмінні точки зору" щодо "деяких питань", зокрема енергетичних.

"Я не буду зараз говорити про деталі, це вже завдання наших міністрів економіки та енергетики. Я сказав, я поважаю точку зору пана президента, але я очікую від вас також повагу щодо наших точок зору", - сказав він.

Фіцо зазначив, що багато європейських країн отримує зріджений природний газ (ЗПГ). "Тому це для нас дійсно завданням є, щоб ми знайшли таку систему, яка буде забезпечувати кожній країні якісну, безпечну доставку всіх енергії за хорошу ціну. І країни не будуть обирати якісь заходи, які будуть перешкоджати цьому іншим країнам", - наголосив він.

Наостанок Фіцо висловив сподівання, що після сьогоднішніх перемовин міністри обох країн будуть тісно співпрацювати щодо цих тем.

