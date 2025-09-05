Фіцо: Словаччина невелика і не може надати Україні багато гарантій безпеки, але підтримує їх

Словаччина, як невелика країна, не може відігравати велику роль у наданні Україні гарантій безпеки, але підтримує їх, заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

"Я хочу побажати вам, щоб якнайшвидше ви знайшли рішення, поки є гарантії безпеки. Словацька республіка у цьому, як мала країна, не може відігравати найважливішу роль, але ми підтримуємо всі ініціативи, які можуть призводити до настання миру", - сказав Фіцо під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським в Ужгороді у п’ятницю.

Він заявив, що бажає Україні справедливого миру, а також прагне хороших взаємин між двома країнами.

Фіцо також побажав Україні "хорошої європейської перспективи" та запропонував увесь досвід, який має словацький уряд в цьому питанні.