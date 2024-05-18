Стан прем'єра Словаччини після замаху залишається серйозним, але прогнози вселяють оптимізм - глава МОЗ

Стан прем'єра Словаччини Роберта Фіцо, на якого два дні тому вчинили замах, як і раніше, серйозний, проте стабільний і може покращитися, заявила в суботу словацький міністр охорони здоров'я Зузана Долінкова.

"Міністр сказала, що двогодинна операція в п'ятницю з видалення некротичних тканин із вогнепальних ран посприяла позитивному прогнозу для Фіцо", - інформує Associated Press (AP).

Зі свого боку міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк заявив, що стан прем'єра поки що не дає змоги перевезти його до столиці Братислави.

У середу в місті Гандлова 71-річний чоловік зробив у Фіцо п'ять пострілів, чотири кулі влучили в прем'єра. У ніч на четвер йому зробили першу операцію, яка тривала п'ять годин.

У суботу чоловік, обвинувачений у спробі вбити прем'єра, вперше постав перед судом. Прокуратура раніше просила поліцію не розкривати особу обвинуваченого та інші деталі.

AP нагадує, що політика Фіцо викликала неоднозначну реакцію в словацькому суспільстві, тисячі громадян виходили на акції протесту. Сам Фіцо у квітні попереджав, що зростання напруженості може призвести до замахів на політиків, і звинувачував ЗМІ в розпалюванні насильства.