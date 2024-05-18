Засобами ППО збито всі 13 ударних БПЛА, які атакували вночі Україну

У ніч на 18 травня засобами протиповітряної оборони знищено 13 ударних безпілотників, які атакували Україну, повідомив командувач Повітряними силами ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у суботу вранці.

"Вночі 18 травня 2024 року окупанти атакували 13 ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ і Курськ - рф", - написав він у телеграм-каналі.

Зазначається, що в результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами Повітряних Сил і Сил оборони України збито всі 13 "шахедів" у Харківській, Полтавській, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.