На південному напрямку ППО знищила три керовані авіаракети Х-59 та п'ять дронів

На південному напрямку ППО знищила три керовані авіаракети Х-59 і п'ять дронів, яким російські окупанти протягом п'ятниці атакували Одеську область, повідомляє повітряне командування "Південь".

"Протиповітряною обороною на південному напрямку знищено 3 керовані авіаційні ракети Х-59 в Одеській області; 2 розвідувальні БпЛА "ZALA", ударний "Ланцет" та 1 БпЛА невстановленого типу в Херсонській області; 1 БпЛА невстановленого типу в Кіровоградській області", - сказано повідомленні.

У повітряному командуванні зазначили, що протягом п'ятниці російські окупанти атакували Одещину трьома балістичними ракетами (ймовірно "Іскандер-М") та трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69. Також активно застосовували розвідувальні дрони по всьому південному напрямку.