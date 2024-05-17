Події

18:38 17.05.2024

У Києві на Броварському проспекті в ДТП загинула дитина, вагітна жінка і чоловік у важкому стані в лікарні - прокуратура

1 хв читати
У Києві на Броварському проспекті в ДТП загинула дитина, вагітна жінка і чоловік у важкому стані в лікарні - прокуратура

У Києві на Броварському проспекті в ДТП загинула дитина, вагітна жінка і чоловік перебувають у важкому стані в лікарні, розпочато досудове розслідування, повідомляє міська прокуратура.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2. ст. 286 КК України)", - ідеться в повідомленні міськпрокуратури в телеграм-каналі в п'ятницю.

Повідомляється, що аварія сталася близько 12 год 30 хв на Броварському проспекті. Встановлено, що 38-річний водій, керуючи автомобілем "БМВ", виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення із зустрічним автомобілем марки Changan, який після удару виїхав у некерованому стані на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автомобілем "Шевроле Авео".

Унаслідок зіткнення водія "Шевроле Авео", його пасажирку - вагітну жінку у важкому стані без свідомості доправили до лікарні. Ще один пасажир - півторарічна дитина від отриманих травм померла на місці ДТП.

Водія "БМВ" затримали в порядку ст. 208 КПК України. Прилад "Драгер" показав, що він був тверезий. Водію готується повідомлення про підозру.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ Нацполіції у м. Києві.

Теги: #київ #дтп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:42 16.05.2024
У столичному Музеї Ханенків відкрилася виставка картин художників Гаазької школи кінця XIX - початку ХХ століття

У столичному Музеї Ханенків відкрилася виставка картин художників Гаазької школи кінця XIX - початку ХХ століття

18:57 15.05.2024
"Інтергал-Буд" у трійці лідерів за обсягами будівництва під час війни

"Інтергал-Буд" у трійці лідерів за обсягами будівництва під час війни

23:43 14.05.2024
У Києві на вул. Антоновича частково відновлено рух транспорту після пошкодження тепломагістралі - КМДА

У Києві на вул. Антоновича частково відновлено рух транспорту після пошкодження тепломагістралі - КМДА

19:57 14.05.2024
Блінкен: Найближчі тижні й місяці потребуватимуть багато чого від українців, але я приїхав в Україну з посланням, що ви не самі

Блінкен: Найближчі тижні й місяці потребуватимуть багато чого від українців, але я приїхав в Україну з посланням, що ви не самі

16:27 14.05.2024
Київ передав 50 FPV-дронів для 42 окремої механізованої бригади

Київ передав 50 FPV-дронів для 42 окремої механізованої бригади

08:14 14.05.2024
Блінкен підтвердив, що прибув до Києва

Блінкен підтвердив, що прибув до Києва

07:32 14.05.2024
Держсекретар США Блінкен прибув до Києва

Держсекретар США Блінкен прибув до Києва

19:14 13.05.2024
14-15 травня в центрі Києві можливі обмеження дорожнього руху через проведення охоронних заходів

14-15 травня в центрі Києві можливі обмеження дорожнього руху через проведення охоронних заходів

15:19 11.05.2024
Троє поліцейських загинули в ДТП у Вінницькій області

Троє поліцейських загинули в ДТП у Вінницькій області

14:02 10.05.2024
Президент Словаччини Зузана Чапутова прибула до Києва з прощальним візитом

Президент Словаччини Зузана Чапутова прибула до Києва з прощальним візитом

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок ракетного удару в Одеському районі загинула одна людина, восьмеро - поранені

В Одесі знову чути вибух, повідомив мер

Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки в Одесі збільшилася до п'яти осіб, пошкоджено цивільну інфраструктуру - ОВА

Після атаки на Одесу вже відомо про трьох постраждалих - мер

В ОДЕСІ ЩЕ ОДИН ВИБУХ - МЕР

ОСТАННЄ

Унаслідок ракетного удару в Одеському районі загинула одна людина, восьмеро - поранені

Кількість постраждалих у Харкові сягнула 25 - Терехов

На Львівщині під час ремонтних робіт стіна будинку обвалилася на дитину - ДСНС

У с. Веселе на Херсонщині через скидання вибухівки з дрона постраждали двоє людей

Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе та артилерією - голова ОВА

В Одесі знову чути вибух, повідомив мер

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 19, із них четверо у важкому стані - Синєгубов

Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки в Одесі збільшилася до п'яти осіб, пошкоджено цивільну інфраструктуру - ОВА

Російські війська скинули на Куп'янськ-Вузловий авіабомби, постраждала пенсіонерка - прокуратура

На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули три людини, двоє поранені - голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА