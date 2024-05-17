У Києві на Броварському проспекті в ДТП загинула дитина, вагітна жінка і чоловік у важкому стані в лікарні - прокуратура

У Києві на Броварському проспекті в ДТП загинула дитина, вагітна жінка і чоловік перебувають у важкому стані в лікарні, розпочато досудове розслідування, повідомляє міська прокуратура.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2. ст. 286 КК України)", - ідеться в повідомленні міськпрокуратури в телеграм-каналі в п'ятницю.

Повідомляється, що аварія сталася близько 12 год 30 хв на Броварському проспекті. Встановлено, що 38-річний водій, керуючи автомобілем "БМВ", виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення із зустрічним автомобілем марки Changan, який після удару виїхав у некерованому стані на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автомобілем "Шевроле Авео".

Унаслідок зіткнення водія "Шевроле Авео", його пасажирку - вагітну жінку у важкому стані без свідомості доправили до лікарні. Ще один пасажир - півторарічна дитина від отриманих травм померла на місці ДТП.

Водія "БМВ" затримали в порядку ст. 208 КПК України. Прилад "Драгер" показав, що він був тверезий. Водію готується повідомлення про підозру.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ Нацполіції у м. Києві.