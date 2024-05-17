Події

11:51 17.05.2024

Вихідні в Україні будуть теплими, на заході країни та на Лівобережжі короткочасні дощі й грози

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Вихідні в Україні будуть теплими, на заході країни та на Лівобережжі короткочасні дощі й грози

Короткочасні дощі, місцями грози очікуються в суботу, 18 травня, у Закарпатській та Івано-Франківській областях, а вдень і в більшості районів Лівобережжя України, на решті території без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер очікується змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 18-23°; у Карпатах уночі 3-8°, удень 12-17°.

У Києві 18 травня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 18 травня найвищу температуру вдень було зафіксовано на позначці 32,1° тепла в 1909 році, а найнижчу вночі на позначці 3,0° вище нуля в 1941 році.

У неділю, 19 травня, в усій Україні вночі без опадів, удень у західних областях і на Лівобережжі місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 8-13°, удень 20-25°.

У Києві 19 травня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 22-24°.

Теги: #прогноз #погода

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