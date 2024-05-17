Зеленський заявив, що використання Україною західної зброї на території РФ стало б захистом, а не наступом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить причин для заборон на використання західної зброї по військових цілях на території Росії, які завдають шкоди Україні; її застосування стало б захистом для українців, а не наступом на РФ.

"Я не вважаю, що мають бути якісь заборони (з боку партнерів - ІФ-У), тому що це не про наступ української армії з використанням західної зброї на території Росії. Це - захист", - заявив Зеленський на зустрічі з журналістами, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

Це, за його словами, "так само, як превентивні санкції, про які ми всім говорили перед повномасштабним вторгненням. Це те саме".

"Мало того, в них (у Росії - ІФ-У) же там (у Бєлгородській області - ІФ-У) така сама сіра зона. У них там виселення людей і так далі. У них також на кордоні цивільних людей майже немає, з їхнього боку. Через зрозумілі причини", - зазначив президент.

Як повідомлялося, однією з головних проблем для фронтових і прифронтових областей України є застосування Росією керованих авіабомб.