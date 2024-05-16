Події

12:29 16.05.2024

В Україні до вихідних потеплішає, місцями пройдуть невеликі дощі

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В Україні до вихідних потеплішає, місцями пройдуть невеликі дощі
Фото: Pixabay

В Україні в п'ятницю, 17 травня, переважно без опадів, лише вдень у Закарпатті, на Прикарпатті, Чернігівській, Сумській та у східних областях невеликі дощі.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер очікується змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 16-21°, на сході країни 13-18°; на високогір'ї Карпат вночі близько 0°, вдень 7-12° тепла.

У Києві 17 травня без опадів. Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень близько 20°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 17 травня найвища температура вдень була 30,7° тепла в 1975 р., найнижча вночі 3,5° вище нуля в 1936 р.

У суботу, 18 травня, у Карпатському регіоні, вдень і північних, східних та Одеській областях місцями невеликі короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 6-11, вдень 18-23°, у східних, північно-східних областях України та в Карпатському регіоні 15-20°.

У Києві 18 травня вночі без опадів, удень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 21-23°.

Теги: #прогноз #погода

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