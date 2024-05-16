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09:46 16.05.2024

Темпи російського наступу на Харківщині знижуються - ISW

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Темпи російського наступу на Харківщині знижуються - ISW

Темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області продовжує знижуватися після того, як російські окупанти захопили райони, які були менш захищеними, повідомляють у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 15 травня.

"За оцінками ISW, російські війська наразі просунулися не більше ніж на вісім кілометрів від міжнародного кордону на півночі Харківської області. Російські війська можуть легко завдати артилерійських ударів по українських оборонних позиціях поблизу міжнародного кордону, а заборони Заходу на використання наданих систем озброєння для ударів по тилах РФ за кордоном роблять потенційні стаціонарні українські оборонні позиції, що розміщуються поблизу міжнародного кордону, уразливими", - йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, що окупанти з 10 травня змогли домогтися тактичного наступу на півночі Харківської області в районах, де українські сили навмисно не створювали значних оборонних ліній "і нині, схоже, віддають пріоритет створенню буферної зони, а не просуванню вглиб території Харківської області".

У Гельсінській комісії США заявили, що США мають дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах у прикордонних районах РФ на тлі триваючої російської наступальної операції в Харківській області з території РФ, хоча офіційні особи США продовжують висловлювати небажання підтримувати такі удари. За даними ISW, Гельсінкська комісія США заявила 15 травня, що США мають "не тільки дозволити, а й заохочувати" українські сили завдавати ударів по російських силах, які ведуть вогонь і задіяні в наступі на прикордонні з РФ райони Харківської області.

"14 травня видання Politico з посиланням на двох неназваних американських чиновників повідомило, що політика адміністрації Байдена, яка забороняє Україні використовувати надану США зброю для завдання ударів по території Росії, не змінилася. Джерела Politico заявили, що військова допомога США Україні призначена "для оборони, а не для наступальних операцій" на території Росії", - повідомляють в ISW.

При цьому аналітики зазначають, що українська операція із завдання ударів по системах у РФ, які безпосередньо підтримують наступальні наземні операції РФ на півночі Харківської області, була б за своєю суттю оборонною спробою, і характеризувати таку спробу як "наступальну" було б неточно. ISW нещодавно підрахувала, що обмеження США на здатність України завдавати ударів по військових об'єктах у РФ створили в прикордонних районах РФ безпечну для окупантів зону, з якої російська авіація може завдавати бомбових та ракетних ударів по українських позиціях та населених пунктах і де російські сили й техніка можуть вільно збиратися перед вторгненням на українську територію.

"Ця політика США серйозно підриває здатність України захистити себе від наступальних операцій Росії на півночі Харківської області", - наголосили в ISW.

Зазначається, що Володимир Путін применшив загрозу українських контратак по всій лінії фронту, наголосивши, що, за його оцінкою, Україна не може і не зможе звільнити територію, захоплену російськими військами. Однак, за оцінкою аналітиків Інституту, він зробив це припущення, ґрунтуючись на багатомісячному поступовому нарощуванні сил на сході України, але цей розрахунок докорінно невірно оцінює тактичні можливості, якими володітимуть українські сили, щойно безпекова допомога США почне надходити на фронт у великих масштабах. "Вкрай важливо, щоб українські сили були в змозі проводити великомасштабні контрнаступальні операції, які звільнять окуповану Росією територію, щойно дадуть змогу умови, інакше Путін, імовірно, продовжить вірити, що він може продовжувати наполегливі наступальні операції нескінченно довго, і змусить Україну перейти до стратегічної оборони", - зазначають в ISW.

Теги: #темпи #харківська_область #isw

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