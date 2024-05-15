В Україні в четвер буде прохолодно, у п'ятницю розпочнеться потепління, місцями короткочасні дощі

Невеликі короткочасні дощі пройдуть на південному сході України в четвер, 16 травня, на решті території без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, у більшості західних, північних та Вінницькій областях 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; вдень 13-18° тепла, на Закарпатті до 20°.

У Києві в четвер, 16 травня, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 15-17°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 16 травня найвища температура вдень була 30,6° у 1907 році, найнижча вночі 3,2° тепла в 1919 році.

У п'ятницю, 17 травня, вночі без опадів, лише в Карпатському регіоні, вдень місцями і в північно-східній частині невеликі дощі.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 15-20°.

У Києві в п'ятницю без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 17-19°.