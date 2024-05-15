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06:45 15.05.2024

15 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

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15 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 812 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 812 RUSSIAN AGRESSION

15 травня відзначають Міжнародний день сім'ї, Міжнародний день захисту клімату, Міжнародний день тих, хто відмовляється від військової служби за переконаннями сумління, Всесвітній день товару, Міжнародний день обізнаності про мукополісахаридоз, День розповсюдження інформації про судинні родимки, Міжнародний день поширення інформації про хворобу Гантінгтона.

Православна церква вшановує пам'ять день пам’яті Пахомія Великого.

Міжнародний день сім'ї

15 травня в Україні і світі відзначають Міжнародний день сім'ї.

У 1989 році Асамблея ООН проголосила 1994 рік Міжнародним роком сім'ї. Мета — поглиблення розуміння питань родини, об'єднання можливостей різних країн для розв'язання усіх важливих питань, пов'язаних із сім'єю. Запровадження свята було викликано стурбованістю світової спільноти сучасним становищем родини та її значенням у процесі виховання покоління, що підростає.

Міжнародний день захисту клімату

Цей день повинен привернути увагу міжнародної спільноти до проблем зміни клімату. Заснований ООН як відповідь на заклик метеорологів захищати клімат як важливий ресурс, що впливає на добробут нинішнього і майбутнього покоління.

Міжнародний день тих, хто відмовляється від військової служби за переконаннями сумління

Цей день має на меті привернути увагу до права особи відмовлятися від військової служби на основі релігійних, етичних або політичних переконань. Він виник після реабілітації дезертирів Бундестагом (парламентом Німеччини) у 1997 році.

Міжнародний день поширення інформації про хворобу Гантінгтона

Хвороба Гантінгтона характеризується прогресувальним руйнуванням нервових клітин головного мозку і може включати симптоми, подібні до хвороби Паркінсона, шизофренії та хвороби Альцгеймера.

Ще цього дня:

1905 - Засновано Лас-Вегас;

1940 — У США в продажу з'явились нейлонові панчохи;

1948 — Початок арабсько-ізраїльської війни;

1955 — У Відні представники СРСР, США, Великої Британії та Франції уклали Державний договір про відновлення незалежної і демократичної Австрії;

1957 — Велика Британія розпочала операцію Grapple: у 8 милях (13 км) над атолом Молден здійснено вибух термоядерної бомби потужністю 300 кілотонн - у двадцять разів потужнішого за атомні бомби, які зруйнували Хіросиму і Нагасакі;

1976 — Авіакатастрофа Ан-24 під Черніговом, внаслідок якої загинули 52 людини — всі пасажири та члени екіпажу

2022 — Український гурт Kalush Orchestra з треком "Стефанія" переміг у конкурсі Євробачення з великим відривом, здобувши рекордний 631 бал загалом від міжнародного журі та глядачів. Фронтмен Олег Псюк знайшов буквально кілька секунд після виступу Kalush Orchestra, щоб сказати: "Я прошу вас усіх. Допоможіть Маріуполю! Допоможіть Азовсталі просто зараз!" Цей заклик пролунав наживо в ефірі конкурсу, який дивляться мільйони глядачів;

2023 - На хабарі у 2,7 млн доларів США викрито очільника Верховного суду Всеволода Князєва.

Церковне свято

Пахомій Великий, пам'ять якого відзначається цього дня, був єгипетським ченцем. Ще до прийняття християнства, будучи язичником, він вступив до армії імператора Костянтина. Його підрозділ в одному з походів був тепло зустрінутий християнами, від них Пахомій і дізнався про молоду релігію. Коли війна закінчилася, він охрестився, а пізніше заснував перший гуртожитковий монастир.

Іменини: Дмитро, Пахом, Макар, Анастасія

Теги: #15травня #церковне_свято #цей_день #іменини

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