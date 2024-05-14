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13:34 14.05.2024

СБУ і Нацполіція затримали "чорних зброярів", які продавали криміналітету трофейну зброю в прифронтових районах

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Співробітники Служби безпеки України та Національної поліції затримали п'ятьох зловмисників, які продавали в прифронтових регіонах України представникам криміналітету трофейну снайперську зброю і вибухівку.

"Служба безпеки спільно з Національною поліцією запобігла спробам продажу зброї представникам кримінальних кіл у прифронтових районах Донецької та Харківської областей. У результаті комплексних заходів затримано п'ятьох ділків, які підпільно торгували трофейною зброєю", - ідеться в повідомленні української спецслужби в телеграмі у вівторок.

За інформацією СБУ, серед вилученого у фігурантів - російські автомати АК-12, снайперські гвинтівки, протитанкові гранатомети і вибухівка.

Зокрема, у Донецькій області нейтралізовано злочинне угруповання, до якого входило четверо мешканців Дніпропетровської області. "Зловмисники займалися продажем бойових засобів ураження, які вивозили з території поблизу лінії фронту. Співробітники СБУ затримали фігурантів на гарячому під час збуту двох реактивних протитанкових гранат РПГ-22", - зазначається в повідомленні.

Крім того, під час обшуків в учасників банди вилучено арсенал гранат, автоматів Калашникова та гранатометів.

На Харківщині, як інформують в СБУ, на території приватного домоволодіння військова контррозвідка виявила великий схрон зі зброєю та боєприпасами. Там же знаходилася підпільна майстерня з ремонту та відновлення пошкоджених засобів ураження.

За даними слідства, схрон з нелегальним цехом облаштував власник будинку - водій місцевої військової частини. "Відремонтоване озброєння він планував продати в даркнеті, де потенційними клієнтами були представники криміналітету", - уточнюють у відомстві.

Під час обшуку в оселі фігуранта вилучено 3 кг пластиду, понад 100 бойових гранат, 10 протитанкових, мінометних і протипіхотних мін, ручний кулемет Калашникова, снайперську гвинтівку Драгунова, дві протитанкові ракетні комплекси "Метис", реактивний піхотний вогнемет, понад 10 тис. набоїв різного калібру.

За викритими фактами тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності. Усе вилучене озброєння та боєприпаси буде передано на потреби ЗСУ.

Теги: #зброя #кримінал #сбу #нацполіція

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