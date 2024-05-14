Із окупації вдалося повернути 6 дітей

Із російської окупації на підконтрольну Україні територію вдалося повернути шістьох дітей, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Шістьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію і врятувати від таборів російських окупантів. Це дівчинка та п'ять хлопчиків віком від 5 до 12 років. Через загрозу відправки дітей на так зване оздоровлення батьки наважилися виїхати з окупації. Адже були випадки, коли дітей забирали й не повертали додому", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Над поверненням працювала організація Save Ukraine. Наразі діти перебувають у безпеці, з ними працюють медики та психологи.

За даними Прокудіна, від початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 84 дитини з Херсонської області.