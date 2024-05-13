З вовчанського напрямку вже евакуювали 5900 людей

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Станом на вечір понеділка з прикордонних громад на вовчанському напрямку вже евакуювали майже 5900 людей, сказав голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Ми вже евакуювали 5900 людей", - сказав Синєгубов на брифінгу в понеділок.

Він ще раз закликав жителів покинути Вовчанськ.

"Потрібно виїжджати, оскільки Вовчанськ ворог практично почав його знищувати. Б'є і артилерією, і танками", - сказав Синєгубов.

За його словами, у місті перебуває близько 200 мирних жителів, яких необхідно евакуювати.

Синєгубов також зазначив, що на півночі Вовчанська тривають вуличні бої.

"Ворог випробовує різні тактики, вдається до різних маневрів, звісно, намагається взяти в півкільце або оточити місто, але наші сили цьому протидіють... Точиться бій на півночі міста, там ідуть вуличні стрілецькі бої", - сказав Синєгубов.

Як повідомлялося, за даними Генштабу ЗСУ станом на 17:00 українські захисники завдали вогневого ураження по ворогу й здійснюють зачистку на північній околиці Вовчанська.