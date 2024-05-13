Найближчими днями в Україні буде прохолодно, вітер північно-східний, уночі 1-6° тепла, вдень 11-16°

В Україні у вівторок, 14 травня, триматиметься доволі прохолодна погода, вночі в північних і Вінницькій областях можливі заморозки на ґрунті, у південних і центральних - помірні дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики прогнозують у південній частині, на Кіровоградщині та Дніпропетровщині помірні короткочасні дощі (вночі в Запорізькій області місцями значні опади); на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, удень у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у західних, північних та Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, у південній частині 5-10° тепла; вдень 11-16°, на Закарпатті 17-22°; у Карпатах уночі близько 0°, вдень 7-12° тепла.

У Києві 14 травня без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії Бориса Срезневського, у Києві 14 травня найвища температура вдень була 31,3° у 2003 р., найнижча вночі 0,1° у 1888 р.

У середу, 15 травня, у східних, південно-східних і в більшості центральних областей невеликі короткочасні дощі; на решті території без опадів. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°, на Закарпатті до 21°.

Прогноз погоди у Києві на 15 травня - без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с, Температура вночі 5-7° тепла, вдень 14-16°.