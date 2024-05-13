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07:36 13.05.2024

У Середземному морі на бойовому чергуванні три кораблі РФ, один із них ракетоносій "Калібрів"

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У Середземному морі на бойовому чергуванні три кораблі РФ, один із них ракетоносій "Калібрів"

Російський флот тримає на бойовому чергуванні в Середземному морі три кораблі, один з яких носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 8 ракет, повідомляють Військово-морські сили ЗСУ в телеграм-каналі в понеділок уранці.

"У Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні; у Середземному морі 3 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 8 ракет", - ідеться в повідомленні.

Крім того, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря - 4 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря прохід Керченською протокою не здійснювали.

 

 

 

Теги: #кораблі_рф #вмс_зсу

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