У Чорному морі – два ворожі кораблі

Два ворожі кораблі, що є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет, зафіксовано в акваторії Чорного моря станом на 06:00 суботи, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, натомість в Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один – носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет, повідомляють Військово-морські сили Збройних Сил України в Телеграм-каналі.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 10 суден, з них 8 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря - 7 суден, з них 5 продовжили рух з протоки Босфор.