Події

07:21 22.02.2025

У Чорному морі - один ворожий корабель

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У Чорному морі - один ворожий корабель

Один ворожий корабель-ракетоносій, загальним залпом до 4 ракет “Калібр” зафіксований в акваторії Чорного моря станом на 6:00 суботи, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, натомість в Середземному морі чотири ворожих кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ  окупованою Керченською протокою до Чорного моря пройшли шість суден, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – три судна, з яких два йшли з протоки Босфор.

 

Теги: #кораблі_рф

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