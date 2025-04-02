Інтерфакс-Україна

Події

07:45 02.04.2025

У Чорному морі – два ворожі кораблі

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У Чорному морі – два ворожі кораблі

Два ворожі кораблі, з яких обидва є носіями крилатих ракет "Калібр",  загальним залпом до 8 ракет зафіксовано в акваторії Чорного моря станом на 6:00 середи, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, натомість в Середземному морі чотири ворожих кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ  окупованою Керченською протокою пройшли до Чорного моря – чотири судна, два з яких продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря шість суден, з них  3 судна продовжило рух з протоки Босфор. 

 

Теги: #кораблі_рф

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