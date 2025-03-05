Події

07:13 05.03.2025

У Чорному морі ворожі кораблі відсутні

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У Чорному морі ворожі кораблі відсутні

Жодного ворожого корабля в акваторії Чорного моря станом на 6:00 середи не зафіксовано, в Азовському морі ворожі кораблі також відсутні, натомість в Середземному морі - чотири ворожих кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ  окупованою Керченською протокою до Чорного моря пройшло одне судно, яке продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – жодного судна.

 

Теги: #кораблі_рф

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