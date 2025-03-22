Інтерфакс-Україна

Події

07:56 22.03.2025

Росія вивела "Калібри" в Чорне море

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Росія вивела "Калібри" в Чорне море

У Чорному морі вранці суботи помічені російські ракетоносії з "Калібрами" на борту, які РФ вивела на бойове чергування після тривалої паузи, повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

Як поінформували у військовому відомстві, станом на шосту ранку в акваторії Чорного моря спостерігаються 2 кораблі РФ, які є носіями крилатих ракет "Калібр".

У разі загального залпу такі ворожі судна можуть запустити до 8 ракет.

У ВМС зазначили, що в Азовському морі, між тим, кораблі противника не фіксуються.

При цьому в Середземному морі знаходяться 4 російські кораблі, з яких 3 є носіями "Калібрів", загальним залпом до 26 ракет.

Також ВМС зазначило, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря - 7 суден, з них 4 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря - 3 судна, з них 1 судно продовжило рух з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - констатують у ВМС ЗСУ.

 

Теги: #кораблі_рф

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