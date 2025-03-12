Події

07:12 12.03.2025

У Чорному морі - один ворожий корабель

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У Чорному морі - один ворожий корабель

Один ворожий корабель-ракетоносій, загальним залпом до 4 ракет “Калібр” зафіксований в акваторії Чорного моря станом на 6:00 середи, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, натомість в Середземному морі чотири ворожих кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ  окупованою Керченською протокою до Чорного моря пройшли вісім суден, два з яких продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – сім суден, шість з яких йшли з протоки Босфор.

 

Теги: #кораблі_рф

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