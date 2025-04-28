У Чорному морі курсує ворожий ракетоносій

У Чорному морі вранці понеділка курсує один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "калібр" залпом до 6 ракет, а в Середземному – вж три ворожі судна, повідомляють Військово-Морські сили ЗСУ.

Так, станом на 06:00 понеділка у Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет, а в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Разом з тим, в Азовському морі відсутні ворожі кораблі.

"За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря – 6 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря – 2 судна, які рухались з протоки Босфор", - сказано в повідомленні.