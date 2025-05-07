У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні

Жодного ворожого корабля не зафіксовано в акваторії Чорного моря станом на 6:00 середи, в Азовському морі ворожі кораблі також відсутні, натомість в Середземному морі три ворожих кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ окупованою Керченською протокою до Чорного моря – 13 суден, з яких 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря 6 суден, з них 3 судна продовжило рух з протоки Босфор.