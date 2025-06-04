Інтерфакс-Україна
Події
07:21 04.06.2025

У Чорному морі – два ворожих кораблі-ракетоносії

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У Чорному морі – два ворожих кораблі-ракетоносії

В Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, в Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до восьми ракет.

"За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 5 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 2 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор", - повідомляють Військово-морські сили Збройних Сил України у Facebook.

 

Теги: #кораблі_рф

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