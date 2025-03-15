У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні

Жодного ворожого корабля не зафіксовано в акваторії Чорного моря станом на 6:00 суботи, в Азовському морі ворожі кораблі також відсутні, натомість в Середземному морі чотири ворожих кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ окупованою Керченською протокою до Чорного моря – 2 судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря 5 суден, з них 3 судна продовжило рух з протоки Босфор.