Події

19:17 11.05.2024

У Київській області в ДТП загинула дев’ятирічна дитина

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У Київській області в ДТП загинула дев’ятирічна дитина

У ДТП на автодорозі Київ-Знам'янка загинув 9-річний хлопчик, повідомляє поліція Київської області.

"Попередньо встановлено, що 38-річна водійка легковика Kia, рухаючись автошляхом Н-01, допустила зіткнення із задньою частиною автомобіля Volvo, що перебував у нерухомому стані в крайній смузі", - ідеться в повідомленні Київської поліції у фейсбуці в суботу.

Повідомляється, що внаслідок події 9-річний пасажир Kia загинув на місці, 38-річну водійку доправили до лікарні. Водій самоскида "Volvo" тілесних ушкоджень не отримав.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Працівники поліції продовжують працювати на місці події.

 

 

 

Теги: #дтп_жертви #київська

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