"Сіра зона" на півночі Харківщини не збільшилася, відбуваються активні бої - Синєгубов

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Армія РФ продовжує атаки на півночі Харківської області та намагається просунутися вглиб території регіону, але безуспішно, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Ворог продовжує активізацію на півночі нашої області. Наразі на слобожанському напрямку наші воїни відбили дев'ять атак. Це територія населених пунктів Красне, Мороховець, Олійникове, Гатище та інші. Усе це північ нашої території. Ворог намагається просуватися вглиб нашої території. У нас тривають активні бойові дії на території населених пунктів Стрілеча, Пильна і Борисівка, а також у районі Олійникового та Огірцевого. Ситуація за цими напрямками повністю контролюється", - сказав Синєгубов в ефірі телемарафону в суботу.

Він уточнив, що населені пункти, на території яких тривають бойові дії, розташовані в 3-5-кілометровій зоні від кордону з РФ.

За словами Синєгубова, "сіра зона" порівняно з 10 травня не збільшилася.

"Сіра зона" поки що не збільшилася. Тобто фронт у нас наразі стабілізувався. Справді, у нас відбуваються жорстокі бої за ті населені пункти, які я назвав", - сказав Синєгубов.

Відповідаючи на уточнювальні запитання про те, чи були спроби ЗС РФ зайти в область через інші населені пункти, зокрема через Гоптівку і Козачу Лопань, Синєгубов сказав: "Були обстріли, були спроби висунення диверсійно-розвідувальних груп, але всі вони зупинені. Поки що активності за цими напрямками, що ви зазначили, ми не фіксуємо".

За його словами, окупанти заходили малими групами піхоти, були також спроби використання бронетехніки.

"Були випадки, по одному з населених пунктів заходило 20 осіб, по іншому - 30 осіб. Ще по одному використовували броньовану техніку. Наприклад, на вовчанський напрямок ворог залучив танки, намагався заїхати на нашу територію. Вони (танки - ІФ-У) були частково знищені, частково відійшли. Трохи лівіше, ближче до Липців, ворог заходив піхотою, намагався просунутися", - сказав Синєгубов.

Він відкинув можливість навмисного розмінування мінних полів поблизу кордону напередодні атаки ЗС РФ на півночі області.

"Там, де стояли (українські - ІФ-У) військові підрозділи, вони чітко розуміли, що і як вони роблять. Ворог теж не йде по лінії через мінні поля. Були висунуті диверсійно-розвідувальні групи. Він (ворог - ІФ-У) ясно розуміє маршрути, як йому проходити, де йому проходити, де йому потрібно розміновувати. Були факти підриву, зокрема військової техніки. Щодо, скажімо так, навмисного розмінування того чи іншого напрямку, - це все справді чутки та інформація, яка не відповідає дійсності", - сказав Синєгубов.