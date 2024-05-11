У неділю в Україні невеликий дощ прогнозується лише в північних областях

У неділю, 12 травня, в Україні без опадів, лише в північних областях вдень місцями невеликий дощ, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі в південній частині та на Закарпатті 7-12°, на решті території 1-6° тепла (у північних, Полтавській та Харківській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°); удень 15-20° тепла, у північних і більшості центральних областей 9-14° (на високогір'ї Карпат уночі приблизно 0°, удень 7-12° тепла).

У Києві в неділю без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, удень 11-13°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 12 травня найвища температура вдень була 28,9° у 2013 р., найнижча вночі -2,4° у 1900 р.

У понеділок, 13 травня, вночі в центральних і північно-східних областях, вдень в Україні, крім заходу, місцями невеликі короткочасні дощі.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі на півдні та південному сході країни 4-9°, на решті території 1-6° тепла (у західних, північних та Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°); удень 11-16° тепла.

У Києві в понеділок мінлива хмарність, без суттєвих опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 13-15°.