За добу на Харківщині троє загиблих і шестеро постраждалих унаслідок ворожих обстрілів

Фото: Харківська ОВА

У ніч на суботу Липці Харківської області зазнали ворожого обстрілу, є постраждалі серед мирного населення, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілу дістали поранення 53-річна жінка і 38-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, вночі обстрілу зазнала також Одноробівка (пошкоджено чотири будинки та автомобіль). Минулої доби в серії масованих обстрілів із різного виду озброєння загинули чоловік і жінка, постраждали троє чоловіків і жінка, пошкоджено десятки приватних будинків. Унаслідок артобстрілу Черкаських Тишків пошкоджено приватні будинки, загинув 55-річний чоловік.