Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум - Зеленський про спроби РФ прорвати оборону ЗС України на півночі Харківської області

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українське військово-політичне керівництво має інформацію щодо обсягу сил російських окупантів та їхнього задуму стосовно прориву оборони Харківської області, а також зазначив, що Сили оборони дають відсіч ворогу.

"Головне – Харківщина. Російські війська сьогодні спробували розширити операції проти України. Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум. Наші воїни, наша артилерія, наші дрони дають відповідь окупанту", - заявив президент у вечірньому відеозверненні.

Глава держави подякував кожному військовослужбовцю, який захищає українські позиції так, як потрібно.

Зеленський також заявив про посилення ЗСУ на харківському напрямку. "І по лінії нашого державного кордону, і по всій лінії фронту ми будемо незмінно знищувати окупанта саме так, щоб зірвати будь-які російські наступальні наміри", - сказав він.

Президент зазначив, що наразі робиться все необхідне для захисту всіх позицій.

Водночас, як наголосив Зеленський, "важливо, щоб партнери підтримували наших військовослужбовців та українську стійкість вчасним постачанням".

"Справді вчасним. Пакет, який дійсно допомагає, – це привезена в Україну зброя, а не лише оголошення пакета. Я дякую кожному лідеру, які сприймають ситуацію саме так", - резюмував він.