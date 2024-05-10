Україна та Словаччина мають якомога більше інтегрувати свій підприємницький потенціал - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність поглиблювати співробітництво в галузі підприємництва, створення робочих місць, розвитку проєктів у сфері енергетики та інфраструктури зі Словаччиною.

"Україна та Словаччина мають якомога більше інтегрувати підприємницькі потенціали наших країн і робити все, щоб український і словацький народи отримували більше якісних робочих місць, більше промислового розвитку, більше сучасних виробництв і бізнесів", - заявив Зеленський під час пресконференції з президентом Словаччини Зюзаною Чапутовою в Києві.

Зокрема, за його словами, обидві країни мають вагомий потенціал для розвитку енергетики, інфраструктури та оборонно-промислового комплексу.

"І це те, що зміцнюватиме нас стратегічно", - наголосив Зеленський.

Глава держави також зазначив, що радий, що глави урядів України та Словаччини нині активно працюють над взаємовигідними проєктами в енергетиці й транскордонному співробітництві.