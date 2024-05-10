Події

13:25 10.05.2024

У сховищі музею Івана Гончара встановлено сучасну систему контролю клімату для збереження цінних експонатів - Кличко

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У сховищі музею Івана Гончара встановлено сучасну систему контролю клімату для збереження цінних музейних експонатів, профінансувало її встановлення місто-побратим Києва - Брюссель, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Сьогодні разом з мером Брюсселя Філіпом Клозом оглянули нову сучасну систему контролю клімату для збереження цінних музейних експонатів. Встановили її в сховищах, де зараз перебуває колекція музею Івана Гончара. Профінансувало встановлення такої системи місто-побратим Києва - Брюссель", - написав Кличко в телеграм-каналі в п'ятницю.

Він також повідомив, що вони разом із Клозом відкрили пам'ятну табличку на будівлі музею про культурну співпрацю Києва та Брюсселя.

"Дякую меру Брюсселя та громаді столиці Бельгії за всебічну, необхідну сьогодні допомогу Києву, зокрема - і в збереженні українського національного культурного надбання", - наголосив Кличко. 

Теги: #музей #контроль #клімат #кличко

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