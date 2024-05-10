У суботу в Україні місцями короткочасні дощі, температура вдень 14-19° тепла, на півдні та південному сході до 22°

У суботу, 11 травня, на більшій частині України вночі опадів не очікується, тільки на Чернігівщині та Сумщині місцями невеликий дощ. Удень короткочасні дощі пройдуть по всій території, крім південної частини, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 14-19°, у південній, південно-східній частинах і на Закарпатті до 22°.

У Києві 11 травня - вночі без опадів, удень місцями невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 16-18°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 11 травня найвища температура вдень була 29,5° у 1924 р., найнижча вночі 0,6° у 1946 р.

У неділю, 12 травня, в Україні переважно сухо, лише вдень місцями на північному сході країни невеликий дощ. Вітер північно-західний із переходом у північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі на Закарпатті та в південній частині 4-9° тепла, на решті території 2-7° (у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій і Луганській областях заморозки на поверхні ґрунту 0-5°); вдень 14-19°, у північних, більшості західних і центральних областей 9-14°.

У Києві в неділю, 12 травня, без опадів, вітер північно-західний із переходом у північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6°, вдень 12-14°.