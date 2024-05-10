СБУ затримала блогерів, які знімали провокаційні стрими про ЗСУ

Служба безпеки України затримала п'ятьох блогерів у Києві та області, які знімали провокаційні стрими про ЗСУ і передавали ворогові дані про базування українських військових.

"Служба безпеки викрила на Київщині ще п’ятьох блогерів, які здійснювали інформаційно-підривну діяльність на користь рф, зокрема працювали на зрив мобілізації в Україні. Вони знімали провокативні стрими, писали фейкові публікації про військовослужбовців ЗСУ, у тому числі представників військкоматів", - інформує українська спецслужба в п'ятницю.

За інформацією СБУ, деструктивний контент масово підхоплювали російські пропагандисти для підготовки постановочних сюжетів, зокрема для міжнародної аудиторії.

Також, згідно з повідомленням, фігуранти поширювали інформацію про місця дислокації та маршрути переміщення українських захисників. Ці координати агресор міг використовувати для здійснення прицільних ракетно-дронових ударів по місцях знаходження Сил оборони.

"Затримано киянина, який їздив на власному авто та робив стрими в ютубі поблизу місць перебування військовослужбовців ЗСУ у столиці. Під час онлайн-трансляцій блогер не тільки оприлюднював локації, але й поширював фейки про військових у своїх коментарях", - ідеться в повідомленні.

Ще один зловмисник - водій столичного таксі, який адміністрував цілу мережу анонімних телеграм-каналів, законспірованих під рекламні сервіси та продаж продуктів.

"За допомогою мережі він "розганяв" кремлівські наративи щодо мобілізації в Україні та поширював інформацію про місцезнаходження посадовців військкоматів", - уточнюють У СБУ.

Третій фігурант – житель столиці, який на своїх сторінках у соцмережах закликав до зриву мобілізації за допомогою силового опору представникам ТЦК.

Окрім того, згідно з повідомленням, двоє жителів Київської області "зливали" місця дислокації українських захисників у спеціалізовані групи та чат-боти популярних месенджерів. Частина таких інтернет-ресурсів координувалася з території Росії.

Слідчі Служби безпеки повідомили всім п'ятьом фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).