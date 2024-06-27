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13:28 27.06.2024

СБУ затримала в Одесі сімох блогерів, які передавали ворогові локації ЗСУ і ТЦК

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СБУ затримала в Одесі сімох блогерів, які передавали ворогові локації ЗСУ і ТЦК

Служба безпеки України викрила в Одесі мережу блогерів, які діяли в інтересах спецслужб РФ: фігуранти намагалися зірвати мобілізацію і передавали ворогові координати військових ЗСУ на території міста.

"Зловмисники знімали провокативні стрими та публікували фейкові повідомлення про українських військових, а також представників ТЦК. Крім того, блогери поширювали координати блокпостів і маршрути переміщення мобільних груп місцевих військкоматів", - ідеться в повідомленні СБУ в четвер.

За інформацією української спецслужби, окупанти могли використовувати цю інформацію для підготовки повітряних ударів по місцях зосередження українських захисників.

"Служба безпеки зірвала плани ворога і затримала сімох фігурантів. Серед затриманих - подружжя одеситів, яке зливало локації ЗСУ до проросійського телеграм-каналу із загальною аудиторією понад 200 тис. користувачів", - наголошується в повідомленні.

За наявними даними, цей інтернет-ресурс адмініструють представники ФСБ, які збирають інформацію про місця базування й переміщення Сил оборони.

Також, як повідомляють у СБУ, затримано місцевого жителя, який передавав інформацію в цей самий телеграм-канал, і ще чотирьох одеситів, які намагалися зірвати мобілізацію за допомогою публікації постів у спеціалізованих групах і чат-ботах популярних месенджерів.

За інформацією СБУ, серед них - адміністратор регіонального телеграм-каналу з 15-тисячною аудиторією. "Там фігурант поширював актуальні локації військовослужбовців ТЦК та закликав своїх підписників долучатися до підривної діяльності на користь рф", - уточнюється в повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період).

Теги: #блогери #одеса #сбу #агенти_рф

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